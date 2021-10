Le transporteur maritime Exmar prévoit de construire un navire capable de transporter du CO2, en collaboration avec la société sud-coréenne Lattice Technology, a annoncé l'entreprise belge jeudi par communiqué. La compagnie a pour ambition de jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique.

Lattice développe les réservoirs de stockage du navire. Ils pourront également transporter du GPL et de l'ammoniac.

"Nous sommes persuadés que le transport du CO2 fait partie de l'avenir", a déclaré Jens Ismar, directeur du transport maritime chez Exmar. Le CO2 sera collecté auprès d'acteurs industriels, avant d'être transporté vers un lieu où il pourra par exemple être stocké dans le sous-sol ou dans les fonds marins. "Pour réaliser des projets durables de captage, d'utilisation et de stockage du CO2, il faudra pouvoir le transporter de manière économique et à très grande échelle", estime encore Exmar.

Lattice développe les réservoirs de stockage du navire. Ils pourront également transporter du GPL et de l'ammoniac. "Nous sommes persuadés que le transport du CO2 fait partie de l'avenir", a déclaré Jens Ismar, directeur du transport maritime chez Exmar. Le CO2 sera collecté auprès d'acteurs industriels, avant d'être transporté vers un lieu où il pourra par exemple être stocké dans le sous-sol ou dans les fonds marins. "Pour réaliser des projets durables de captage, d'utilisation et de stockage du CO2, il faudra pouvoir le transporter de manière économique et à très grande échelle", estime encore Exmar.