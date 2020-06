Le célèbre traiteur de luxe français Fauchon a annoncé mardi avoir sollicité auprès de la justice "l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire" pour son siège et ses boutiques parisiennes, après avoir souffert des conséquences de la crise du coronavirus.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été "durement impacté" successivement, par les mouvements sociaux des "Gilets jaunes" à l'hiver 2018-2019 et de protestation contre la réforme des retraites fin 2019, puis les semaines de fermeture imposées par l'épidémie de Covid-19, précise dans un communiqué la chaîne emblématique.

Cette procédure concerne pour l'instant ses activités en propre, soit le siège social et les magasins parisiens qui attirent de nombreux touristes, place de la Madeleine, dans le centre de la capitale où l'enseigne est établie depuis plus de 130 ans.

Le redressement judiciaire est une procédure signifiant que l'entreprise ne peut plus faire face à ses paiements mais qu'une solution (un "redressement") est possible.

Un mandataire judiciaire et, éventuellement, un administrateur judiciaire sont alors nommés par le tribunal pour administrer tout ou partie de l'entreprise.

Célèbre pour ses thés haut de gamme ou ses pâtisseries fines, Fauchon compte actuellement 73 boutiques et restaurants dans le monde, dont 30 au Japon, 20 en France et 15 au Moyen-Orient, exploités en franchise.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été "durement impacté" successivement, par les mouvements sociaux des "Gilets jaunes" à l'hiver 2018-2019 et de protestation contre la réforme des retraites fin 2019, puis les semaines de fermeture imposées par l'épidémie de Covid-19, précise dans un communiqué la chaîne emblématique. Cette procédure concerne pour l'instant ses activités en propre, soit le siège social et les magasins parisiens qui attirent de nombreux touristes, place de la Madeleine, dans le centre de la capitale où l'enseigne est établie depuis plus de 130 ans. Le redressement judiciaire est une procédure signifiant que l'entreprise ne peut plus faire face à ses paiements mais qu'une solution (un "redressement") est possible. Un mandataire judiciaire et, éventuellement, un administrateur judiciaire sont alors nommés par le tribunal pour administrer tout ou partie de l'entreprise. Célèbre pour ses thés haut de gamme ou ses pâtisseries fines, Fauchon compte actuellement 73 boutiques et restaurants dans le monde, dont 30 au Japon, 20 en France et 15 au Moyen-Orient, exploités en franchise.