Le nombre de passagers aériens en Europe a atteint en août 71% du niveau de 2019, au-delà des prévisions les plus optimistes, a annoncé mercredi l'organisme de surveillance du trafic Eurocontrol.

Il s'agit "d'un bon résultat, espérons qu'il va continuer à s'améliorer!", a déclaré sur Twitter le directeur général d'Eurocontrol, Eamonn Brennan.

En juillet, le trafic passagers dans la zone couverte par Eurocontrol s'était établi à 65% des volumes de 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19 qui a mis un coup d'arrêt au secteur du transport aérien depuis mars 2020 et plongé les compagnies et gestionnaires d'aéroports dans le rouge. L'été 2021 marque donc une nette amélioration par rapport à 2020, quand le trafic n'avait pas dépassé 45% de 2019 en moyenne. Et les 71% constatés en août sont supérieurs au scénario le plus rose défini par Eurocontrol, à 69% de 2019. Ce dernier prévoit une montée graduelle jusqu'à 79% en décembre.

Des professionnels du secteur soulignent néanmoins que l'incertitude règne sur l'appétence pour les voyages aériens après cette saison estivale, propice aux déplacements familiaux et aux séjours notamment dans les destinations ensoleillées de l'Europe du Sud.

Mardi, le PDG du gestionnaire des aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a évoqué une "visibilité sur l'hiver et sur l'automne (...) pas très grande", à la merci de nouvelles restrictions de déplacement.

Le même jour, le patron de la low-cost Ryanair, Michael O'Leary, a dit s'attendre à "un hiver difficile" pour sa compagnie après une saison estivale marquée par un retour aux bénéfices.

Si les déplacements intra-européens ont repris, à la faveur des campagnes de vaccination et des pass sanitaires, le trafic long-courrier reste encore très faible, victime des fermetures de frontières.

