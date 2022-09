Dans l'émission Trends Talk, Frédéric Ooms (HEC Liège) revient sur la dynamique entre des chercheurs et des PME wallonnes, qui a permis de développer en un temps record des techniques innovantes de testing covid.

Quand l'épidémie de Covid-19 a déferlé sur la Belgique, à la sortie de l'hiver 2020, nous avons découvert que notre pays manquait de réactifs pour les tests de dépistage. Des chercheurs des universités de Liège et de Namur ont alors mis au point, dans l'urgence, des méthodes alternatives. Elles ont été validées et produites massivement, avec le concours de PME locales qui ont mis à disposition leurs lignes de production.

Ce fut une formidable aventure entrepreneuriale, que Bernard Surlemont et Frédéric Ooms, qui enseignent l'entrepreneuriat à HEC-Liège, ont décidé de raconter dans le livre "Entrepreneurs face à la crise" (ed. L'attitude des héros). "Voir un problème et décider d'agir, c'est ce qui définit un entrepreneur", explique Frédéric Ooms, invité ce weekend de l'émission Trends-Talk, diffusée sur Canal Z

Frédéric Ooms y voit la mobilisation d'individu mais aussi le fruit d'un contexte où l'on voit les universités de plus en plus soucieuses de valoriser les résultats des recherches entreprises et qui, grâce notamment à des actions comme les Plans Marshall et les pôles de compétitivité, ont appris à collaborer avec le monde de l'entreprise.

Ces initiatives échafaudées dans l'urgence n'ont malheureusement pas duré au-delà de la 2e ou 3e vague de Covid-19. Elles pourraient toutefois avoir une seconde vie. "Ces technologies peuvent être appliquées dans d'autres contextes, par exemple pour du diagnostic dans les pays africains", dit Frédéric Ooms, en rappelant qu'elles sont aussi moins coûteuses que les produits standards utilisés en Europe.

Frédéric Ooms salue enfin le fait que cette aventure entrepreneuriale a été menée sans passer par la case création de spin-off. "Nous avons ici un bel exemple qui montre qu'en utilisant l'effet de levier des moyens déjà disponibles, on évite de réinventer la roue et de dépenser inutilement des moyens publics", dit-il.

Les auteurs d'Entrepreneurs face à la crise présenteront leur ouvrage le vendredi 16 septembre à 17h30 à la Grand Poste à Liège. Plusieurs des acteurs de cette aventure scientifico-industrielle y participeront.

L'interview de Frédéric Ooms sera diffusée dans l'émission Trends Talk ce week-end (première diffusion samedi à 11h)

