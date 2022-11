Cet été, Tempo-Team, prestataire de services RH, a conduit en collaboration avec la KU Leuven une étude sur l'absentéisme au travail auprès de 2.500 travailleurs et 250 employeurs.

L'an dernier, selon cette étude, un travailleur sur deux a travaillé quand il était malade: 35% se sont rendus au travail et 15% ont...

L'an dernier, selon cette étude, un travailleur sur deux a travaillé quand il était malade: 35% se sont rendus au travail et 15% ont télétravaillé à la place. Ces 35% constituent ce qu'on appelle le présentéisme ou l'absentéisme rose. Evidemment, la notion de maladie recouvre des réalités assez variées, qui vont du simple mal de dos à la grippe. Et elle n'est pas innocente en cas de contamination des collègues, principale crainte des employeurs, outre une baisse de la qualité de la prestation. Dans son étude, Tempo- Team souligne que le télétravail, rentré dans les moeurs, offre une solution alternative adéquate entre le non- travail et le présentéisme.