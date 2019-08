Le télétravail a le vent en poupe

Le nombre d'heures de télétravail a progressé de 11% pendant les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2018, selon les chiffres du partenaire en ressources humaines Attentia. Les problèmes de mobilité incitent de plus en plus de travailleurs à y recourir dans la mesure du possible.

© iStock