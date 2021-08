Le taux d'emploi des 20-64 ans a de nouveau dépassé le cap des 70% en juin en Belgique. Selon une estimation provisoire, il atteignait 71% soit le plus haut niveau depuis août 2019, indique l'office de statistique Statbel mardi.

En mai, le taux d'emploi était de 69,3%. Cette hausse est plus remarquable en Flandre avec une évolution de 73,2% à 76,3% en un mois. A Bruxelles, on observe aussi une hausse: de 60,3 à 61%. En Wallonie, une forte hausse a été constatée en mai suivi d'une légère baisse en juin à 65%.

Le taux de chômage (chez les 15 à 64 ans) semble également évoluer vers des niveaux d'avant la crise du coronavirus, selon Statbel. Il est estimé à 5,9% juin, après 6,8% en mai. De nettes baisses ont été constatées en Flandre (de 4,5 à 3,6 %) et en Wallonie (9,7 à 8,5 %). A Bruxelles, le taux de chômage a fortement baissé en mai et est désormais en hausse (de 11,3 à 12,2 %).

En mai, le taux d'emploi était de 69,3%. Cette hausse est plus remarquable en Flandre avec une évolution de 73,2% à 76,3% en un mois. A Bruxelles, on observe aussi une hausse: de 60,3 à 61%. En Wallonie, une forte hausse a été constatée en mai suivi d'une légère baisse en juin à 65%. Le taux de chômage (chez les 15 à 64 ans) semble également évoluer vers des niveaux d'avant la crise du coronavirus, selon Statbel. Il est estimé à 5,9% juin, après 6,8% en mai. De nettes baisses ont été constatées en Flandre (de 4,5 à 3,6 %) et en Wallonie (9,7 à 8,5 %). A Bruxelles, le taux de chômage a fortement baissé en mai et est désormais en hausse (de 11,3 à 12,2 %).