La société Shayp, basée à Bruxelles, a développé une solution basée sur l'IA qui détecte les fuites d'eau en temps réel. L'application est actuellement en cours d'installation dans 86 écoles françaises. En cinq ans, elle leur permettra d'économiser collectivement plus d'un milliard de litres d'eau.

"L'eau est une ressource précieuse que nous devons utiliser avec soin. Le fait qu'un pays comme la France ait été confronté, il y a quelques mois, à la plus grande pénurie d'eau depuis des siècles montre l'acuité de la situation. Une bonne gestion de l'eau est donc plus importante que jamais", déclare Grégoire de Hemptinne, cofondateur et COO de la start-up Shayp, basée à Bruxelles. Surtout quand on sait qu'en moyenne, un bâtiment sur trois est confronté à unefuite chaque année. En outre, 95% des fuites restent cachées pendant longtemps.

Shayp a développé un système automatisé qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter et évaluer les fuites d'eau en temps réel. La combinaison du matériel et du logiciel est accessible et donne donc aux gestionnaires de bâtiments, aux propriétaires et aux assureurs un aperçu instantané de la consommation et des pertes d'eau. Il en résulte des économies moyennes de 20 à 30% sur les factures. "Nous avons déjà misen oeuvre notre technologie dans plus de 550 écoles et universités en Belgique, en France et aux Pays-Bas, déclare Grégoire de Hemptinne. Celles-ci sont souvent vulnérables en raison d'une faible sensibilisation et d'infrastructures mal entretenues. En raison de notre expérience dans le secteur, nous avons été sélectionnés pour équiper 86 écoles de la région Grand Est en France avec notre système de détection de fuites en temps réel.

Grâce à notre solution, les écoles pourront économiser un total de 5 millions d'euros. - GRÉGOIRE DE HEMPTINNE (SHAYP)

Un partenaire sera chargé d'installer les plus de 300 dispositifs et sera automatiquement informé de toute anomalie ou fuite." Ce projet permettra aux 86 écoles d'économiser collectivement un milliard de litres d'eau sur cinq ans. C'est l'équivalent de 400 piscines olympiques. Cela permettra également d'économiser 5 millions d'euros. Cet argent pourra être utilisé pour l'éducation. "En même temps, nous considérons cette initiative comme l'occasion idéale de sensibiliser les enseignants et les étudiants à l'aide d'un exemple pratique concret, ajoute Grégoire de Hemptinne. Avec ce projet phare, nous espérons également convaincre les administrateurs d'autres établissements d'enseignement et de bâtiments publics. En outre, nous les aidons ainsi à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies."

Six millions de litres d'eau

Le projet durera cinq ans au total. Il a débuté en février 2021 avec une installation pilote à Saint-Laurent, dans le département des Ardennes. L'école d'agriculture en question a économisé environ 6 millions de litres d'eau et 20.000 euros en quelques mois seulement. Elle a également émis 845 kilos de CO2 en moins. Actuellement, le partenaire facilitaire de Shayp est en train de se déployer dans les autres écoles.

Dès les premières 24 heures de l'installation, le système peut détecter des anomalies et alerter le gestionnaire du bâtiment. Grâce à l'apprentissage automatique, l'outil devient également de plus en plus intelligent.

