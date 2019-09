Electrolux va supprimer 1.700 emplois, soit 3% de ses effectifs. Le fabricant suédois d'électroménagers est confronté à des prix élevés de l'acier et à des tarifs douaniers en hausse en raison de la guerre commerciale sino-américaine.

Electrolux souhaite ainsi réduire ses dépenses de quelque 500 millions de couronnes suédoises, soit environ 47 millions d'euros par an, à partir de 2022. Cela s'ajoute à d'autres mesures déjà annoncées de réductions de coûts et à la fermeture d'une usine aux Etats-Unis. La moitié des suppressions de postes devraient toucher des emplois administratifs, la seconde moitié concernera une usine hongroise, où l'automatisation sera davantage poussée, au détriment de l'emploi. Enfin, Electrolux ne fabriquera plus d'aspirateurs mais en externalisera la fabrication.