La start-up américaine Boom Supersonic, qui veut construire des avions supersoniques, a choisi la Caroline du nord pour son usine d'avions. Le premier appareil doit sortir de l'usine à l'horizon 2025.

L'usine qui construira l'"Ouverture", une sorte de successeur du Concorde, sera fabriquée à Greensboro au Piedmont Triad International Airport. D'ici 2030, 1.750 personnes devraient y travailleur, selon Boom.

L'entreprise va investir plus de 500 millions de dollars dans l'usine et a reçu un soutien financier de plus de 200 millions de dollars de la Caroline du nord.

L'"Ouverture" pourra transporter jusqu'à 88 personnes à Mach 1,7, soit environ deux fois la vitesse de l'avion le plus rapide actuel. Il volera entièrement au carburant durable. L'avion pourra relier New York à Londres en 3h30.

Boom espère avoir construit son premier avion d'ici 2025 et commencer à le tester l'année suivante. Il devrait transporter des passagers pour la première fois en 2029. La start-up a déjà attiré l'attention de compagnies aériennes établies, telles que United Airlines et Japan Airlines. Toutes deux ont investi dans Boom.

