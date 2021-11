La compagnie aérienne italienne ITA, qui a succédé à Alitalia, en faillite, souhaiterait faire partie du groupe aérien allemand Lufthansa, auquel appartient également Brussels Airlines. Le CEO d'ITA, Alfredo Altavilla, a presque ouvertement demandé un rachat par Lufthansa dans une interview accordée au journal allemand Handelsblatt.

"Ce serait une erreur de rester indépendant car nous sommes trop petits par rapport aux trois grands groupes aériens qui opèrent en Europe", a déclaré M. Altavilla dans cette interview. "Nous nous voyons comme un séduisant célibataire qui a de nombreux prétendants." Le patron de l'ITA espère que Lufthansa sera l'un de ceux-ci.

La nouvelle compagnie italienne a débuté ses activités le 15 octobre dernier pour succéder à Alitalia, qui a déposé le bilan après des années de pertes. La société a repris environ un quart du personnel d'Alitalia et certains de ses avions. Elle dessert moins de destinations que son prédécesseur.

Selon M. Altavilla, ITA peut se développer au sein d'un groupe plus important. Il ne dit pas dans l'interview qui est son favori mais précise que le partenaire doit être "beau et riche". Il ajoute toutefois qu'il admire le modèle économique de Lufthansa. "Ces dernières années, Lufthansa est parvenue à intégrer d'autres compagnies aériennes plus petites, semblable à ITA, avec beaucoup de succès. Je pense à Swiss ou Brussels Airlines."

Lors du lancement d'ITA, Lufthansa avait déclaré être prête à discuter d'une coopération commerciale.

