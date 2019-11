Le succès fulgurant des pop-up stores

Six consommateurs sur 10 apprécient les "pop-up stores" et près de trois sur 10 les adorent, selon une enquête "shopping" menée auprès de 1.605 Belges par Ceusters, qui se revendique comme étant le plus grand gestionnaire de centres commerciaux dans notre pays.

Illustration. © Belga