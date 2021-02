Le SPF Finances a pour ambition de recruter 1.300 nouveaux collaborateurs, tous profils confondus, en 2021, annonce-t-il lundi par communiqué.

L'objectif est d'"ouvrir des perspectives de carrière aussi bien aux jeunes diplômés qu'aux personnes expérimentées".

Les premières places, pour les jeunes de moins de 26 ans via un contrat Rosetta (convention premier emploi), seront ouvertes dès le 8 février. Les prochaines, pour recrutements statutaires, suivront dans les semaines et mois à venir.

En outre, le service public fédéral organise un salon virtuel de l'emploi le 11 février prochain de 10h00 à 19h00, afin de faire découvrir les offres, proposer des sessions d'informations et donner la possibilité de discuter avec les futurs collègues.

En 2020, le SPF Finances a recruté 705 collaborateurs statutaires et 410 contrats Rosetta.

