Vandewiele, l'entreprise courtraisienne spécialisée dans la conception de machines à tisser pour tapis, reprend sa consoeur italienne Savio, jusqu'ici aux mains de l'investisseur Itaca Finance. Les détails financiers de la transaction qui doit être bouclée au printemps ne sont pas connus.

Le groupe Savio a vu le jour en 1911 à Pordenone, dans le nord-est de l'Italie. Il est connu pour ses machines à filer destinées à l'industrie textile. Le groupe compte plusieurs sites en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Chine et en Inde. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros.

La même année, Vandewiele avait enregistré 370 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise belge est présente en Italie, Chine, Allemagne, France et Suède.

Selon Philippe Van de Velde, directeur commercial de la société courtraisienne, il s'agit d'une des plus importantes reprises dans l'histoire de l'entreprise. Avec cette transaction, Vandewiele espère assurer sa diversification. Elle est aujourd'hui leader dans la conception de machines pour tapis, mais les conditions sur ce marché sont complexes actuellement. "2019 a été une année très faible pour nous", commente M. Van de Velde. Outre les machines à filer, Savio dispose aussi d'un savoir-faire en électronique et plus particulièrement dans les capteurs.

