Le site de forums d'échanges Reddit, qui héberge notamment le populaire forum WallStreetBets au centre de l'actualité boursière américaine du début d'année, a confirmé mardi à l'AFP valoir 6 milliards de dollars après une levée de fonds de 250 millions de dollars.

"Nous avons décidé que le moment présent était la bonne opportunité pour réaliser des investissements stratégiques, notamment dans la vidéo, la publicité, les produits clients et l'expansion vers des marchés internationaux", a indiqué l'entreprise dans un article de blog diffusé dans lundi soir.

Selon plusieurs médias américains, cette levée de fonds porte la valeur totale de l'entreprise à 6 milliards de dollars, ce qu'a confirmé Reddit à l'AFP.

En décembre, Reddit a acquis la plateforme de partage de vidéos légères Dubsmash, concurrente de TikTok, pour un montant qui n'a pas été révélé.

L'effet GameStop

Les boursicoteurs du forum WallStreetBets, qui compte près de 9 millions d'abonnés, ont fait souffler un vent de panique sur la place new-yorkaise fin janvier en investissant massivement dans des titres d'entreprises à la santé financière chancelante, notamment les magasins de jeux vidéo GameStop.

Les prix de l'action GameStop et de quelques autres groupes se sont alors envolés, contrecarrant les ambitions de grands fonds spéculatifs qui avaient parié sur leur effondrement.

Ces titres ont depuis effacé une part importante de leurs gains.

La fièvre spéculative qui s'est emparée de Wall Street et les décisions prises par certains hedge funds et plateformes de courtage ont suscité de multiples réactions, des responsables politiques s'interrogeant sur des tentatives de manipulation du marché.

Le régulateur boursier américain a aussi dit étudier de près la situation.

Fondé en 2005 par Steve Huffman et Alexis Ohanian, Reddit revendique plus de 50 millions d'utilisateurs quotidiens.

Le site, qui regroupe différentes communautés d'intérêt échangeant sur des forums ("sous-reddit"), se présente souvent comme un porte-étendard de la liberté d'expression sur internet.

Reddit est également à l'origine des célèbres "Ask Me Anything" (AMAs), où une personnalité répond en direct aux questions des internautes. Barack Obama, Bill Gates ou Madonna se sont déjà prêtés à cet exercice.

Le site a été plusieurs fois épinglé pour le comportement excessif de certains utilisateurs ou le partage de contenus à caractère haineux.

Un populaire forum de partisans de l'ancien président américain Donald Trump a notamment été fermé l'an dernier pour avoir enfreint le règlement du site en publiant des messages incitant au racisme ou à la violence.

