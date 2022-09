Balta Rugs a l'intention de fermer complètement son site d'Avelgem, en Flandre occidentale, a annoncé mercredi cette filiale de Balta Industries, producteur de fils et de tapis, à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Près de 500 personnes y travaillaient: 401 ouvriers et 85 employés.

Les activités devraient en partie être transférées vers les autres sites belges de Vive-Saint-Bavon (Sint-Baafs-Vijve) et de Vive-Saint-Éloi (Sint-Eloois-Vijve) que possède l'entreprise Balta Rugs. Des investissements auront par ailleurs lieu dans le premier de ces deux sites pour créer un centre logistique central. Environ la moitié des travailleurs d'Avelgem, une commune située non loin de la frontière linguistique, entre Courtrai et Tournai, pourra continuer à travailler pour Balta Rugs sur les deux autres sites belges.

Une partie des activités y sera en effet déplacée, tandis que le reste de l'activité sera transféré à Uşak, en Turquie. L'entreprise évoque le contexte économique difficile, avec des coûts en hausse structurelle qui affectent particulièrement le département des fils, pour justifier cette concentration sur deux sites au lieu de trois.

Balta Rugs assure cependant continuer de croire en la production de fils et de tapis en Belgique et va, pour ce faire, investir 14 millions d'euros afin d'augmenter et de moderniser la capacité logistique du site de Vive-Saint-Bavon afin d'y créer un centre de distribution central de Balta Rugs en Europe. Des investissements supplémentaires seront également réalisés sur le site existant d'Uşak (Turquie).

Balta Rugs souligne qu'il s'agit toujours d'une intention pour le moment et que son ambition est d'offrir de la clarté à tout le monde aussi rapidement que possible. Des négociations sociales, dans le cadre de la loi Renault sur les licenciements collectifs, devraient bientôt s'ouvrir.

Les syndicats ne s'y attendaient pas

Les syndicats du fabricant de tapis percevaient depuis un certain temps que la situation à l'usine d'Avelgem n'était plus optimale. Ils ne s'attendaient cependant pas à une fermeture complète, "qui a eu l'effet d'une bombe auprès du personnel", confie Steven Landries, représentant l'ACV-CSC Metea.

La direction recourait déjà au chômage économique ces derniers temps, mais la fermeture totale a tout de même surpris. La moitié des effectifs devrait pouvoir être recasée sur les deux autres sites de l'entreprise, situés à une vingtaine de kilomètres plus au nord.

"Il faut encore voir si c'est faisable pour ces gens. Tout le monde ne peut pas régler les aspects pratiques d'un tel transfert. Et il y a déjà du personnel en chômage sur ces sites", commente M. Landries. "Nous sonderons le personnel jeudi quant à ses souhaits. Nous allons d'abord regarder avec l'entreprise ce qui peut être sauvé. L'emploi est le plus important."

Balta Industries est un producteur de revêtements de sol textiles et vend ses produits dans plus de 130 pays dans le monde. Il emploie plus de 2.500 personnes dans huit sites de production et centres de distribution en Belgique, en Turquie et aux États-Unis. Depuis avril dernier, cette entreprise ne fait plus partie de Balta Group, la société cotée en bourse.

