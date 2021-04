La pandémie aura modifié durablement les habitudes de consommation des Belges, selon le dernier rapport du transporteur UPS sur l'e-commerce publié jeudi. Parmi les 1.000 répondants belges à son enquête, 15% estiment qu'ils se tourneront résolument vers les achats en ligne après la pandémie, tandis qu'ils n'étaient que 9% à le faire avant les différents confinements.

Les principaux atouts du commerce en ligne seraient la facilité (43% des répondants), le caractère bon marché (38%) et la rapidité (35%).

Les consommateurs interrogés ne se tournent pas forcément vers les géants du commerce en ligne, puisque "près de la moitié des Belges trouvent que le service à la clientèle (43%) et l'expérience d'achat (39%) sont de meilleure qualité chez les petits commerçants ou les commerçants indépendants et souhaitent les soutenir activement (37%)", selon l'enquête.

Les données belges sont en ligne avec les autres tendances européennes, précise UPS.

