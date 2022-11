La dernière analyse de Belfius sur l'état des hôpitaux du pays n'est pas réjouissante...

L'analyse de Belfius sur l'état des hôpitaux du pays via l'étude MAHA (Model for Automatic Hospital Analysis) n'est pas réjouissante. Elle tient compte de l'année 2021 ainsi que d'une enquête concernant le 1er semestre 2022. Trois grandes conclusions s'en dégagent.

D'une part, les hôpitaux n'ont pas retrouvé le niveau d'activité d'avant-covid. Les admissions classiques étaient en 2021 en retard de 9,3% par rapport à 2019 et de 8,6% pour le 1er semestre 2022. Les hospitalisations d'un jour se portent mieux.

D'autre part, le chiffre d'affaires global des hôpitaux a progressé de 9,8% par rapport à 2019. Une hausse marquée surtout par la progression des moyens financiers mis à disposition.

Le résultat courant pour 2021 s'établit à 127 millions d'euros, en hausse de 50 millions par rapport à 2019. Mais en termes relatifs, il ne vaut que 0,7% du chiffre d'affaires, ce qui traduit la fragilité financière de nos établissements. Et qui augure d'une année 2022 très compliquée, vu l'indexation des salaires et l'inflation des coûts énergétiques et du matériel.

Enfin, Belfius épingle une solide pénurie de personnel. Pour 2021, le taux d'emplois vacants s'est élevé à 4,5%, soit un volume de 4.690 ETP.

