Le secteur européen du voyage et du tourisme a lancé jeudi une campagne, "Destination été", en faveur de la réouverture en toute sécurité des frontières européennes. Quatre grandes organisations du secteur vont ainsi mobiliser les travailleurs et les voyageurs pour inciter les responsables politiques à coordonner et à lever les restrictions de voyage en Europe.

Airlines For Europe (A4E), Airports Council International Europe (ACI EUROPE), l'Association internationale du transport aérien (Iata) et la European Travel Retail Confederation (ETRC) souhaitent, via cette campagne, travailler avec l'Union européenne et les décideurs politiques nationaux afin d'adopter une approche harmonisée pour la levée des restrictions de voyage, permettant ainsi une reprise sûre et sans heurts de la libre circulation des citoyens européens. Cela alors que les pays de l'UE examinent la proposition actualisée de la Commission européenne visant à coordonner l'assouplissement des restrictions de voyage en Europe.

Aux yeux des quatre organisations, "les conditions préalables sont désormais réunies pour permettre la réouverture des voyages et du tourisme d'une manière coordonnée, cohérente avec les mesures sanitaires et évitant toute discrimination injuste entre voyageurs vaccinés/non vaccinés".

La coalition appelle dès lors à une approche européenne commune basée sur la restauration de la liberté de circulation dans l'UE, notamment par la mise en oeuvre rapide du certificat numérique Covid de l'UE.

Elle plaide également pour le déploiement de capacités de test "abordables, fiables et rapides" dans l'Union afin de mettre fin aux quarantaines générales et elle demande à utiliser la disponibilité croissante des tests antigéniques.

Les organisations préconisent aussi une incitation à la reprise progressive des voyages internationaux non essentiels par une révision régulière de la "liste blanche de l'UE" et en autorisant l'entrée dans l'UE des voyageurs en provenance de pays tiers dont la situation épidémiologique est satisfaisante et des personnes vaccinées avec des vaccins autorisés par l'UE.

