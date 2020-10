Le secteur belge des voyages et de l'aviation demande l'introduction de tests antigéniques pour les voyageurs dans les aéroports, indiquent jeudi les différents acteurs par communiqué.

Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), la chute du trafic aérien est de l'ordre de 70% sur l'ensemble de l'année 2020.

L'industrie du tourisme et du voyage, les transporteurs aériens, les aéroports, tous les acteurs de ces secteurs demandent au gouvernement belge la mise en place urgente des tests antigéniques dans les aéroports en lieu et place d'une quarantaine, afin de faciliter les déplacements des voyageurs.

"Plusieurs plateformes de grands aéroports européens (Milan, Rome, Francfort, Londres et très récemment Paris) sont en train de se doter du dispositif de tests antigéniques afin de permettre un diagnostic rapide", souligne le communiqué signé par ABTO, Air Belgium, A4E, BAR Belgium, BATA, BATM, Belgian Travel Organisation, Brussels Airport Company, Brussels Hotels Association, Brussels South Charleroi Airport, CLIA, IATA, UPAV et VVR.

Les avionneurs et l'IATA rappellent encore "la faible probabilité des contaminations en avion, le système de filtration des avions renouvelant l'air d'une cabine toutes les deux à trois minutes".

