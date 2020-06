La fédération du secteur financier (Febelfin) lance un module de formation à la banque mobile. La plate-forme 123 Digit doit permettre aux différents acteurs sociaux d'accompagner les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les services bancaires numériques.

L'outil a été développé par la société française WeTechCare, à l'initiative de la Fondation Roi Baudouin. Cette dernière estime que quatre Belges sur 10 risquent l'exclusion numérique. Près d'un tiers des Belges ont de faibles compétences numériques. Quelque 800.000 personnes n'avaient ainsi jamais utilisé internet l'an dernier.

"La plate-forme 123 Digit s'adresse en premier lieu aux acteurs sociaux, en l'occurrence aux associations de lutte contre la pauvreté, aux organismes d'insertion socioprofessionnelle, aux CPAS, aux espaces publics numériques, etc. Ces organismes sont de plus en plus souvent confrontés à des demandes de personnes en difficulté avec le numérique, alors qu'ils ne disposent pas toujours d'outils pédagogiques pour leur venir en aide. Sur 123 Digit, ils trouveront du matériel pédagogique gratuit en français et en néerlandais", explique Françoise Pissart, directrice du programme Pauvreté et Justice sociale à la Fondation Roi Baudouin.

Le module consiste principalement en une large formation interactive avec différents exercices et un quiz à la fin. L'apprenant peut ainsi vérifier s'il a bien compris la matière. L'accompagnateur peut suivre la formation avec l'apprenant ou ce dernier peut travailler seul, explique la Febelfin.

Cet été, WeTechCare organisera des sessions pilotes avec un certain nombre d'accompagnateurs, afin de les familiariser avec la plate-forme et d'encore affiner les modules. En septembre, une publicité plus large sera assurée à la plate-forme.

