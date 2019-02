Le secret des vaccins low cost d'Univercells

La société carolo spécialisée en "bioprocessing" vient de dévoiler sa plateforme de production d'un vaccin à bas prix contre la polio. Une usine miniature financée en partie par la Fondation Bill et Melinda Gates et qui pourrait permettre à terme la production d'autres vaccins jugés non rentables par l'industrie pharmaceutique. Voici sa formule secrète.