La 99e édition du Salon de l'Auto, le "Brussels Motorshow", se déroulera du 14 au 23 janvier 2022 dans les palais de Brussels Expo, annonce vendredi la Febiac, la fédération de l'automobile et du cycle.

Plus tôt cette semaine, plusieurs médias avaient indiqué que l'avenir de l'événement était menacé en raison de la décision de D'Ieteren de ne pas y participer.

Après son absence en 2021 à cause de la crise le coronavirus, le salon veut marquer son retour en plaçant l'innovation technologique au coeur de l'exposition, détaille l'organisation.

L'événement consacrera une attention particulière à l'électromobilité, aux véhicules utilitaires légers ainsi qu'aux deux-roues motorisés.

"La mobilité individuelle constitue un élément essentiel du quotidien de 7 millions d'utilisateurs", ajoute Andreas Cremer, CEO de Febiac. "Les véhicules ont fortement évolué ces deux dernières années, notamment dans l'offre des motorisations alternatives et de la connectivité. Plus que jamais, il est primordial d'informer le grand public mais aussi les autorités et les médias des avancées effectuées par notre secteur."

Plus tôt cette semaine, plusieurs médias avaient indiqué que l'avenir de l'événement était menacé en raison de la décision de D'Ieteren de ne pas y participer. Après son absence en 2021 à cause de la crise le coronavirus, le salon veut marquer son retour en plaçant l'innovation technologique au coeur de l'exposition, détaille l'organisation. L'événement consacrera une attention particulière à l'électromobilité, aux véhicules utilitaires légers ainsi qu'aux deux-roues motorisés. "La mobilité individuelle constitue un élément essentiel du quotidien de 7 millions d'utilisateurs", ajoute Andreas Cremer, CEO de Febiac. "Les véhicules ont fortement évolué ces deux dernières années, notamment dans l'offre des motorisations alternatives et de la connectivité. Plus que jamais, il est primordial d'informer le grand public mais aussi les autorités et les médias des avancées effectuées par notre secteur."