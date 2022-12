Si la moitié des employés belges se dit disposée à changer d'emploi, près d'un cinquième d'entre eux (17%) sont déjà en recherche active de ce nouveau challenge. Un pourcentage qui fait quelque peu frissonner les employeurs, qui se demandent comment retenir leur personnel?

La majorité des employeurs belges (84%) sont incertains quant à la "fidélité" de leur personnel, selon le dernier Guide des Salaires du spécialiste du recrutement Robert Half. Une crainte qui est en grande partie justifiée puisque près de la moitié des employés belges (48%) déclarent être ouverts à un nouvel emploi dans les 6 mois à venir.

Comment vont-ils postuler ?

La traditionnelle méthode du CV accompagné de sa lettre de motivation reste la formule la plus utilisée pour 62% des employés interrogés. Pour 8% d'entre eux, leur candidature sera présentée à l'entreprise et défendue par un organisme de placement et seulement 7% utiliseront LinkedIn, un réseau social professionnel pour chercher leur nouvel emploi.

Qu'est-ce qui pousse les salariés à changer d'employeur?

Ce climat d'incertitude pousse les patrons à s'interroger : comment retenir leur personnel ? Une augmentation est-elle envisageable, et si oui suffira-t-elle ? Faut-il promettre d'autres avantages ? Le télétravail est-il un facteur décisif ? " Le salaire reste souvent le facteur décisif lorsque les gens hésitent entre deux emplois, mais d'autres facteurs contribuent à attirer des talents", déclare Joël Poilvache, Regional Managing Director chez Robert Half.

En effet, le dernier sondage effectué à ce sujet par Robert Half met en évidence le salaire comme étant la raison décisive pour choisir une entreprise plutôt qu'une autre (38%). Les deux autres principales raisons sont la localisation de l'entreprise (20%) et la flexibilité accordée (12%). Si les avantages sociaux (6%) et un travail stimulant (5%) contribuent à la décision finale, ils ont néanmoins une moindre importance.

"Compte tenu de la situation actuelle, il n'est pas surprenant que le salaire soit toujours aussi important. Mais il est également important que les demandeurs ne s'y attardent pas, avertit Joël Poilvache. Le salaire n'est souvent qu'un incitatif à court terme ; à plus long terme, un candidat aura besoin de plus de flexibilité, d'une assurance supplémentaire ou d'un budget de mobilité, par exemple. En même temps, les chiffres ne mentent pas et il faut être compétitif dans votre offre. "

Pas de changement sans renseignement

Si le salaire a une importance qui n'est plus à démontrer, d'autres facteurs moins "financiers" interviennent pour un éventuel changement d'emploi. Pour 65% des personnes, ce sont les informations sur la culture de l'entreprise (telles que la diversité, l'environnement ou encore la flexibilité) qui peuvent influencer le processus de décision. Reste l'expérience d'une autre personne qui a postulé dans l'entreprise et les avis des employés sur des sites web tels que Google ou Glassdoor pour respectivement 63% et 46%. "Les résultats de l'enquête montrent l'influence des facteurs externes sur l'acceptation d'une proposition de contrat. Votre site web est votre enseigne, conclut Joël Poilvache, alors travaillez-y et assurez-vous qu'il reflète le branding de l'employeur et la culture interne. Examinez attentivement ce que les candidats peuvent trouver en ligne sur votre entreprise, assurez-vous que ce que vous présentez en ligne se traduit dans la réalité, et que vos (anciens) employés deviennent des ambassadeurs."

