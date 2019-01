Le roi Philippe a rencontré le fondateur d'Alibaba Jack Ma à Davos

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont des habitués du Forum économique mondial de Davos. Comme l'année dernière, l'agenda royal comprenait une rencontre avec Jack Ma. Le successeur de ce dernier à la tête d'Alibaba, Daniel Zhang, était également présent. La discussion a notamment porté sur les investissements à Liège du géant chinois du commerce en ligne et de l'informatique en nuage (cloud).

Les Chinois ont prévu d'installer un hub européen à l'aéroport de Liège. L'agenda du couple royal à Davos comporte d'autres rendez-vous, notamment avec Al Gore, l'ancien vice-président américain et Prix Nobel de la Paix 2007, et du Danois Jim Hagemann-Snabe, président du conglomérat Siemens et de la compagnie maritime Maersk.