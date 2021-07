L'Agence fédérale de contrôle nucléaire a tenu à rassurer ce vendredi matin : les intempéries qui ont ravagé la région liégeoise ne mettent pas en danger la centrale de Tihange. "Le risque d'inondation autour de la centrale nucléaire de Tihange reste sous contrôle et il n'y a pas de danger immédiat pour la centrale nucléaire", a tweeté l'AFCN.

Le niveau de vigilance a toutefois été renforcé de façon préventive par l'exploitant de la centrale située en province de Liège, Engie Electrabel, ajoute l'agence fédérale sur le réseau social. L'AFCN et sa filiale chargée de réaliser les contrôles et évaluations de sûreté des centrales, Bel IV, "suivent la situation de près". Engie Electrabel avait déjà indiqué hier/jeudi que la situation était "sous contrôle" et que l'exploitant continuait "à la surveiller".

Le niveau de vigilance a toutefois été renforcé de façon préventive par l'exploitant de la centrale située en province de Liège, Engie Electrabel, ajoute l'agence fédérale sur le réseau social. L'AFCN et sa filiale chargée de réaliser les contrôles et évaluations de sûreté des centrales, Bel IV, "suivent la situation de près". Engie Electrabel avait déjà indiqué hier/jeudi que la situation était "sous contrôle" et que l'exploitant continuait "à la surveiller".