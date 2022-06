Le ring de Bruxelles sera fermé à la circulation durant la nuit de samedi à dimanche à hauteur de Zaventem afin de pouvoir installer la première partie du nouveau pont de l'avenue Hector Henneau. Pour que les travaux se déroulent en toute sécurité, la circulation sera complètement fermée à partir de 22h00 jusqu'à 6h00.

En raison des préparatifs liés à cette intervention, la capacité du ring risque probablement d'être réduite dès 18 heures jusqu'à la fermeture complète à la circulation. Il en sera de même après les travaux, jusqu'aux environs de 9 heures, car les éclairages et le terre-plein central devront être réinstallés. Des déviations seront également mises en place le temps de l'installation du pont, situé entre l'échangeur de Zaventem (avec l'A201, qui relie Brussels Airport à Evere) et celui de Woluwé-Saint-Etienne (avec l'E40).

Selon De Werkvennootschap, la société qui gère les travaux, le placement de cette première partie représente une étape importante. Le futur pont sera deux fois plus large que l'actuel. Les cyclistes et les piétons pourront circuler sur des voies séparées, et les bus posséderont aussi leur propre bande. Même les animaux pourront traverser le ring grâce à un éco-passage d'une largeur de huit mètres.

Cette première partie sera placée contre l'ancien pont afin de faire face au flux de circulation sur l'Avenue Henneau. Elle sera aménagée et devrait être prête à accueillir la circulation dès cet hiver. Lorsque ce sera le cas, le vieux pont sera démoli et la seconde partie sera jointe à la première dans le courant de l'automne 2023. En avril ou en mai 2024, le pont tout entier devrait être mis en service.

