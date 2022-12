La reprise de la confiance des consommateurs se poursuit en décembre, selon l'indicateur de la Banque nationale (BNB), qui pointe désormais à -15, contre -22 en novembre. Septembre et octobre avaient connu un niveau plus bas, à -27. Il reste toutefois de la marge par rapport au niveau de décembre 2021 (-4).

Sur base mensuelle, des progressions ont été observées sur la situation économique (+7). "La perspective de l'indexation des salaires, qui surviendra le mois prochain pour beaucoup de ménages, la diminution du prix des carburants et le versement des primes gouvernementales sur l'énergie dopent la confiance des ménages", commente la BNB dans un communiqué envoyé mardi.

Les ménages semblent également moins inquiets concernant leur situation financière (+4) et leur épargne (+9). Et pour la première fois depuis mai, la crainte d'une nouvelle hausse du chômage s'est sensiblement réduite.

Sur base mensuelle, des progressions ont été observées sur la situation économique (+7). "La perspective de l'indexation des salaires, qui surviendra le mois prochain pour beaucoup de ménages, la diminution du prix des carburants et le versement des primes gouvernementales sur l'énergie dopent la confiance des ménages", commente la BNB dans un communiqué envoyé mardi. Les ménages semblent également moins inquiets concernant leur situation financière (+4) et leur épargne (+9). Et pour la première fois depuis mai, la crainte d'une nouvelle hausse du chômage s'est sensiblement réduite.