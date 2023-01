Le projet de faire circuler un bus autonome électrique à l'aéroport de Zaventem est abandonné, a-t-on appris vendredi auprès de Brussels Airport.

Les prémices de ce projet remontent déjà à 2015 lorsque Brussels Airport et la société flamande de transport public De Lijn avaient conclu un accord de principe. En 2018, le constructeur néerlandais 2GetThere avait été choisi pour assembler le véhicule. Et un an plus tard, un prototype avait même fait l'objet d'une démonstration à l'aéroport. L'ambition, alors, était de lancer une phase de test en 2020 et de commencer l'année suivante le transport de passagers sur le site de l'aéroport. Il était notamment question de trajets entre le terminal passagers et Brucargo, la zone de l'aéroport consacrée au transport de fret. Le projet, dont le développement s'est avéré plus complexe qu'attendu, est finalement abandonné, indique-t-on du côté de l'aéroport.