Le producteur belgo-suisse de chocolat Barry Callebaut a repris la société chocolatière Europe Chocolate Company (ECC) , un fabricant privé B2B de spécialités et décors en chocolat situé à Malle, indique jeudi Barry Callebaut."Cette acquisition stratégique permet au Groupe d'étendre ses capacités en matière de spécialités à forte valeur ajoutée, et permet à Barry Callebaut de répondre à la demande croissante des fabricants de produits alimentaires en matière de spécialités et de décors hautement personnalisés en chocolat", souligne Barry Callebaut. ECC dispose d'une chocolaterie et d'un entrepôt à Malle. Elle offre une large gamme de chocolat industriel spécialisé et de décors de différents goûts et couleurs, y compris des bâtons boulangers, copeaux, morceaux et feuilles en chocolat.