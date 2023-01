Le procès pour fraude contre Elon Musk a débuté à San Francisco en Californie. Un jury de neuf membres doit décider si le patron de Tesla a dupé ses actionnaires en envoyant un tweet frauduleux en 2018. Dans ce tweet, il annonçait vouloir sortir Tesla de la Bourse, ce qui a fait grimper l'action en flèche. Son avocat soutient que Musk a juste été un peu trop rapide.

En août 2018, le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté qu'il allait retirer Tesla, son entreprise automobile, de la Bourse et que son financement était terminé. Par la suite, les actions de Tesla ont grimpé jusqu'à un prix record de près de 333 dollars. L'action a depuis chuté de plus de 200 dollars... Les investisseurs, qui ont acheté alors l'action, se sont fiés à une fausse déclaration.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

"Les plaignants allèguent que ces tweets étaient frauduleux et ont influencé artificiellement le cours de l'action Tesla ainsi que d'autres titres", a résumé le juge Edward Chen pour les jurés.

L'avocat d'Elon Musk, Alex Spiro, a soutenu pour la défense du patron de Tesla, que celui-ci avait juste été un peu trop pressé et ne s'était donc pas exprimé correctement. M. Musk a envoyé ce tweet après avoir lu dans le "Financial Times" que le fonds souverain saoudien Public Investment Fund avait constitué une participation de 2 milliards de dollars dans Tesla. Le fonds souverain est alors devenu le septième plus grand actionnaire de Tesla. Musk a alors tweeté : "J'envisage de retirer Tesla de la cote à 420 dollars par action. Financement assuré".

Le gendarme boursier américain, la SEC, avait auparavant déposé une plainte contre Elon Musk pour le même tweet. La SEC a exigé que le CEO soumette d'abord ses tweets sur Tesla à un avocat pour approbation.

Avant le début du procès, M. Musk a demandé que l'affaire soit transférée au Texas, où se trouve le siège de Tesla. A San Francisco, il craint de ne pas avoir droit à un procès équitable.

En effet, Musk a récemment racheté Twitter dans cet État américain et a licencié massivement. Ces derniers mois, les médias locaux ont publié des articles partiaux et négatifs à l'encontre d'Elon Musk, a déclaré son avocat. La presse locale accuse personnellement Musk d'avoir supprimé un nombre important d'emplois et pense même qu'il enfreint ainsi la loi. Des politiques locaux, dont le maire de San Francisco, ont participé à des manifestations contre lui. Cependant, le juge a refusé de déplacer le procès.

Ellen Thorisaen

