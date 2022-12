La société Savics, active dans la transformation numérique du secteur de la santé, a obtenu jeudi soir le prix Braville 2022, lors d'une soirée organisée par le cercle d'affaires du même nom à l'Africa Museum de Tervuren. Le prix, décerné tous les trois ans, récompensait cette année une entreprise pour sa "résilience post-covid".

Savics remporte une campagne de communication destinée à accroître sa notoriété et sa visibilité sur le marché belge.

Fondée en 2016 à Bruxelles, Savics aide les autorités sanitaires de pays à faibles revenus à passer d'un système opératoire basé sur le papier à une gestion numérique en temps réel de collecte et traitement des données provenant de laboratoires et d'hôpitaux. L'objectif est d'optimiser l'accès aux soins et les coûts de ceux-ci afin de les offrir au plus grand nombre.

Deux autres entreprises étaient nommées pour le prix: la société coopérative bruxelloise RotorDC, qui remet en état et en vente des éléments de construction récupérés; et Holifresh, spécialisée dans les solutions connectées et digitales à destination du secteur de l'Horeca, des hôpitaux et du retail.

Le cercle d'affaires Braville reçoit chaque mois un ou une conférencière, organise des visites d'entreprises ou des expositions en lien avec l'actualité. L'association fête ses 25 ans cette année.

