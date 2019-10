Nous sommes en 2007. Deux employés de Facebook, Leah Pearlman et Jake Rosenstein, en charge du développement et de l'amélioration du design du réseau, se trouvent face à un problème. Sur de nombreux statuts, les commentaires pour signifier l'approbation ou l'enthousiasme des amis se transforment en une litanie monotone de "Great !", "Awesome !", "Congrats !" et autres "Woaw !" qui encombrent le réseau de leur redondance...

Ne serait-il pas possible de mettre en place un design plus fluide qui permettrait d'exprimer l'approbation plus facilement ? Après de nombreux hackathons et brainstormings en interne, le choix s'arrête sur un awesome button. On hésite encore entre love ou like. Mark Zuckerberg tranche : on l'appellera le like. Le 10 février 2009, après deux ans de tergiversations - et malgré certaines résistances internes - le pouce bleu fait son apparition sur le réseau social.

...