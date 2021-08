Le porte-conteneur Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez pendant six jours en mars, est attendu le 24 décembre au port d'Anvers, annonce le magazine spécialisé Flows.

Le navire se dirige actuellement vers le port chinois de Qingdao, où il doit faire l'objet de réparations. Il y est attendu le 17 septembre. Après quoi, selon le planning actuel, il devrait reprendre du service le 15 novembre. Après plusieurs escales dans des ports chinois, à Singapour et au port de Colombo, au Sri Lanka, l'Ever Given devrait poursuivre sa course jusqu'au port grec du Pirée. De là, il rallierait Anvers, où il est attendu le 24 décembre. Le navire géant d'une capacité de 200.000 tonnes s'était retrouvé coincé le 23 mars en travers du canal de Suez, perturbant fortement le commerce maritime mondial et occasionnant un manque à gagner pour l'Égypte. Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises avaient été bloqués.

