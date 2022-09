La société d'immobilier logistique WDP prévoit de recouvrir de panneaux solaires le toit d'un nouveau centre logistique, sur une surface de 150.000 m², dans le port de Gand. Cela ferait de l'installation le "plus grand toit solaire d'Europe", selon l'entreprise.

"C'est le plus grand parc solaire sur le toit d'un seul bâtiment", précise son CEO Joost Uwents. "Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de bâtiments de 150.000 m² non plus. Les parcs solaires encore plus grands en Europe reposent sur le sol."

L'investissement, d'un montant de 20 millions d'euros, est réalisé sans subsides. WDP veut s'engager pleinement dans l'énergie solaire et produire un total de 250 MWp d'ici 2025 sur tous ses bâtiments. En 2022, 55 MWp seront installés ; en 2023, le nouveau toit solaire devrait porter la capacité totale à environ 150 MWp, soit à peu près la consommation énergétique annuelle moyenne de 40.000 ménages.

Selon l'entreprise, qui possède de grands bâtiments, l'investissement total de 40 millions d'euros - réparti sur l'ensemble de ses bâtiments - sera rentable, même si l'électricité produite ne sera pas utilisée par l'entreprise elle-même.

"Nous ne pouvons pas utiliser l'énergie localement mais l'injecterons sur le réseau", explique son patron. Une projection réfléchie a convaincu la direction de l'entreprise des effets de retour sur investissement. "L'investissement a un rendement similaire à celui de l'immobilier." Le toit solaire sera situé au Kluizendok, où un parc logistique multimodal est en cours de construction.

