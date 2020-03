Le plus grand parc photovoltaïque wallon inauguré à Tertre

Le plus grand parc photovoltaïque de Wallonie s'étend sur neuf hectares et compte 18.720 panneaux. Il a été inauguré mercredi à Tertre, dans l'entité de Saint-Ghislain (province de Hainaut), en présence de nombreux représentants locaux et du gouvernement Wallon.

© BELGA