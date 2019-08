Le plus grand bar à bière du monde, à Louvain, fait faillite

Le tribunal de l'entreprise de Louvain a prononcé le 23 juillet dernier la faillite de la société The Beer Hive, exploitant le café The Capital, situé sur la Grand-Place de Louvain. L'établissement était considéré, lors de son ouverture en 2013, comme le plus grand bar à bière avec une carte proposant plus de 2.500 breuvages houblonnés.

© belga