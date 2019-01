Le plan offensif d'Ahold Delhaize

Au programme, notamment : l'ouverture de 300 magasins Delhaize dans les trois à quatre ans (100 AD et Proxy, et 200 Fresh Atelier et Shop&Go), et de 30 à 50 nouveaux points de vente Albert Heijn en Flandre. Ces derniers viendront s'ajouter aux 40 magasins dont dispose déjà la marque d'Ahold au nord du pays. Alors que des questions se posaient quant à...