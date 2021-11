Le pellet ne connaît pas la crise

Avec l'envolée des prix du mazout et du gaz, le poêle à pellets connaît un succès grandissant. C'est tout bénéfice pour l'usine Erda, installée à Bertrix, qui compte parmi les plus gros producteurs de pellets en Belgique. Produits et transformés localement, ces granulés de bois compressé sont considérés comme écoresponsables.

© WOUTER RAWOENS



...