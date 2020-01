Sundar Pichai, le CEO de Google, a visité lundi Molengeek. Il a annoncé l'octroi d'un nouveau chèque de 200.000 euros à l'école de codage de l'association molenbeekoise.

Google soutient Molengeek depuis ses débuts en 2015. En juin 2018, la branche philanthropique du géant du numérique avait déjà fait un chèque de 200.000 euros à l'association, lui permettant notamment d'élargir substantiellement son espace de travail.

La nouvelle aide annoncée lundi est plus particulièrement destinée à l'incubateur de start-up et aux programmes de formation qui offrent aux bénéficiaires d'origines diverses des voies d'accès à l'emploi.

Intelligence artificielle

Le soutien financier servira aussi à avancer sur le thème de l'intelligence artificielle, via un nouveau module de six mois ainsi qu'un deuxième hub qui lui sera particulièrement dédié.

Parmi les diplômés de Molengeek, 93% ont soit fondé une start-up, soit trouvé un emploi dans l'industrie numérique, se félicite l'association. "Ce nouveau soutien de Google va nous permettre de continuer à offrir aux jeunes générations un moyen d'investir en elles-mêmes", se félicite le cofondateur Ibrahim Ouassari.

CEO de Google depuis 2015, l'Indien Sundar Pichai, 47 ans, est à la tête de l'entièreté du groupe Alphabet depuis fin 2019, à la suite du départ de leur poste de direction des cofondateurs du moteur de recherche, Sergey Brin et Larry Page.

Google soutient Molengeek depuis ses débuts en 2015. En juin 2018, la branche philanthropique du géant du numérique avait déjà fait un chèque de 200.000 euros à l'association, lui permettant notamment d'élargir substantiellement son espace de travail. La nouvelle aide annoncée lundi est plus particulièrement destinée à l'incubateur de start-up et aux programmes de formation qui offrent aux bénéficiaires d'origines diverses des voies d'accès à l'emploi. Le soutien financier servira aussi à avancer sur le thème de l'intelligence artificielle, via un nouveau module de six mois ainsi qu'un deuxième hub qui lui sera particulièrement dédié. Parmi les diplômés de Molengeek, 93% ont soit fondé une start-up, soit trouvé un emploi dans l'industrie numérique, se félicite l'association. "Ce nouveau soutien de Google va nous permettre de continuer à offrir aux jeunes générations un moyen d'investir en elles-mêmes", se félicite le cofondateur Ibrahim Ouassari. CEO de Google depuis 2015, l'Indien Sundar Pichai, 47 ans, est à la tête de l'entièreté du groupe Alphabet depuis fin 2019, à la suite du départ de leur poste de direction des cofondateurs du moteur de recherche, Sergey Brin et Larry Page.