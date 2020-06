Cité dans une enquête pour concurrence déloyale, Amazon a déclaré que son fondateur et PDG serait prêt à se présenter à une audience sous certaines conditions. Ce serait la première fois que Jeff Bezos témoignerait devant le Congrès.

La commission judiciaire de la Chambre des représentants enquête sur Amazon, Apple, Facebook et Google, en raison du pouvoir sans précédent qu'ils exercent sur la façon dont les Américains consomment, recherchent et communiquent. La volonté de Jeff Bezos de témoigner l'importance de l'enquête, qui pourrait amener les législateurs à recommander une action en justice ou une révision des lois pour freiner Amazon.Un avocat, représentant Amazon, a déclaré aux dirigeants de la commission judiciaire de la Chambre des représentants que Jeff Bezos serait prêt à témoigner, s'il était aux côtés des PDG des trois autres géants de la technologie. Il a ajouté que la société souhaite davantage de clarté sur le calendrier et le format d'une telle audition, et a souligné que d'autres cadres d'Amazon, et non Jeff Bezos, dirigent désormais les activités quotidiennes d'Amazon, sur lesquelles l'enquête est concentrée.Menée par le président de la sous-commission David Cicilline, l'enquête a débuté l'été dernier et a évalué la façon dont les titans de la technologie sont en compétition avec leurs rivaux et même avec leurs propres partenaires. L'objectif est de déterminer si les lois actuelles sont appropriées ou si de nouvelles doivent être rédigées. Dans le cas d'Amazon, les législateurs ont exprimé des inquiétudes quant aux données utilisées pour créer des marques propres à la plateforme qui finissent par concurrencer les petites entreprises qui vendent leurs produits sur Amazon.Une seule audition en présence des quatre PDG marquerait un événement historique. Cependant, la pandémie actuelle de coronavirus remet en cause une telle audition. "Le témoignage des PDG et la production de documents internes sont essentiels pour compléter cette enquête bipartite sur l'état de la concurrence sur le marché numérique", a déclaré Cicilline. "La sous-commission antitrust continuera à utiliser les outils à notre disposition pour s'assurer que nous recueillons toutes les informations nécessaires à notre travail".De l'autre côté de l'Atlantique, l'Union européenne est sur le point de porter des accusations officielles contre Amazon en raison de ses relations avec les petits et moyens commerçants, qui représentent près de 60 % des ventes de la société. Certains affirment qu'Amazon se livre à un comportement anticoncurrentiel à l'encontre de ces commerçants en utilisant leurs données pour leur faire une concurrence déloyale avec sa propre gamme de marques, comme Amazon Basics. Le problème est qu'Amazon profite de ces vendeurs, en leur faisant payer des commissions et des frais de publicité pour accéder à l'énorme base de clients d'Amazon, mais utilise ensuite les données qu'elle recueille auprès de ces mêmes partenaires pour leur faire une concurrence déloyale.À l'issue de cette enquête, les conclusions et les recommandations éventuelles pourraient mettre la pression sur les régulateurs pour qu'ils engagent des poursuites contre Amazon dans le but de modifier sa façon de traiter les affaires ou de séparer éventuellement certaines parties de ses activités. Elles pourraient également conduire à de nouvelles lois qui contrôleraient plus étroitement les pratiques des plateformes technologiques en ligne dominantes.Amazon fait également l'objet d'autres contrôles. Certains législateurs et responsables politiques américains, et même certains employés d'Amazon, s'inquiètent du fait que l'entreprise n'a pas protégé efficacement ses employés pendant la pandémie.