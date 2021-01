La compagnie aérienne française Air France mise toujours sur une reprise du trafic au printemps. Sa directrice générale Anne Rigail a déclaré au journal français La Tribune qu'elle ne voyait pas la nécessité d'ajuster les horaires de vol. Les mesures plus strictes que la France a récemment introduites n'ont eu aucun impact sur le nombre de réservations.

Air France, qui fait partie du groupe Air France-KLM, souffre de la crise, tout comme les autres compagnies du secteur. L'entreprise accumule les pertes et a dû être maintenue à flot grâce à une aide d'Etat. La France et les Pays-Bas ont garanti conjointement des milliards d'aide d'urgence à Air France-KLM.

Un soutien supplémentaire est d'ailleurs en cours de discussion. L'un des points de friction dans les négociations est que les Pays-Bas veulent investir au niveau de KLM et non au niveau de la société-mère cotée en Bourse et basée à Paris. Cela va à l'encontre de la volonté du gouvernement français, qui affirme que tout investissement dans le groupe profitera également à KLM.

