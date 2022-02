Après la cyberattaque subie plus tôt cette semaine par le groupe gantois Sea-Invest, le parquet d'Anvers a décidé d'ouvrir une enquête. Le parquet ne veut pour l'instant pas faire de commentaire, mais confirme que la Computer Crime Unit de la police judiciaire fédérale est sur le coup.

Les activités de Sea-Invest ont dû être mises quasiment à l'arrêt dans tous les terminaux où le groupe est actif. Cela a notamment eu des répercussions dans les ports d'Anvers et Zeebrugge. Selon De Morgen, six terminaux pétroliers des ports d'Anvers, Gand, Terneuze et Amsterdam exploités par Sea-Tank (une filiale de Sea-Invest) ont aussi été touchés. Les entreprises concernées et le port d'Anvers n'ont pas réagi aux informations de presse.

D'après les informations de l'AFP, la cyberattaque a également pris pour cibles des installations portuaires en Allemagne. L'agence de coopération policière Europol a dit à l'AFP avoir offert son appui "aux autorités allemandes" à propos de ce piratage. Ce dernier viserait des installations du port de Hambourg.

