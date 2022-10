Au premier semestre, le spécialiste des services de paiement Worldline a comptabilisé plus d'1,6 milliard de paiements électroniques en Belgique, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à la même période de 2021.

Certaines tendances qui étaient déjà à l'oeuvre, note Worldline, comme le paiement en ligne et le paiement sans contact, ont été accélérées par la pandémie de Covid-19. Désormais, le paiement sans contact représente plus de 60% de toutes les transactions électroniques.

Si les Belges effectuent plus de paiements électroniques, le montant par transaction est lui en diminution. Ainsi, en juin 2021, les Belges payaient en moyenne 73,25 euros par carte de crédit. En juin 2022, ce montant n'était plus que de 56,39 euros. Mais le contexte actuel d'inflation galopante peut expliquer au moins en partie cette baisse.

