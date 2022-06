A Bruxelles, l'opérateur Orange Belgium inaugure un nouvel espace dédié à l'inclusion digitale et à l'innovation.

L'exclusion digitale touche 40% des Belges. Voilà ce qu'il ressort de la dernière campagne lancée par le collectif DigitAll, un groupe qui rassemble des entreprises, les instances gouvernementales et des organismes sociaux avec l'ambition louable de combler le fossé numérique au sein de la population. Conçue par l'agence Publicis, cette campagne de sensibilisation éclot juste au moment où un grand acteur des télécoms inaugure à Bruxelles un tout nouvel outil dédié à l'inclusion digitale. Baptisé logiquement Orange Digital Center en référence à l'opérateur du même nom, ce "centre de soutien et de développement" vient de s'installer dans les locaux de BeCentral, l'un des plus grands campus numériques d'Europe, situé dans la gare Centrale de Bruxelles. Gratuit et ouvert à tous, cet Orange Digital Center entend favoriser l'apprentissage numérique via des formations, des ateliers et des conférences, mais aussi à travers le soutien de projets entrepreneuriaux très concrets. Dans cet "écosystème complet", on trouve par exemple un espace éducatif baptisé Digital Academy pour permettre à chacun d'acquérir les compétences numériques de base ou de suivre des formations de plus longue durée dans le big data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, ainsi qu'un atelier de production digitale - le Solidarity FabLab - où les participants peuvent apprendre à utiliser une machine de découpe laser ou une imprimante 3D. Accessible aux étudiants et aux demandeurs d'emploi (avec ou sans qualification), le nouvel Orange Digital Center ambitionne d'offrir "un parcours complet de développement personnel et professionnel" pour réduire précisément la fracture numérique dans la population belge. Le pôle bruxellois sera le premier d'une longue liste puisque l'opérateur télécom s'est engagé à ouvrir un Orange Digital Center dans tous les pays où il est présent d'ici 2025, soit sept autres pays en Europe et 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient.