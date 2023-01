A l'occasion du Forum de Davos qui s'est tenu la semaine dernière, Manpower Belux a publié les nouvelles tendances durables du marché du travail. Un nouvel âge humain s'ouvre.

Voilà plus de 10 ans que Manpower, le prestataire de services RH, parle de l'avènement de l'humain sur le marché du travail. Il n'est pas le seul, loin s'en faut, mais force est de constater qu'en 2023, après la pandémie, l'humain est effectivement au centre des problématiques RH des entreprises belges. Manpower, qui parle même de New Human Age, dégage un certain nombre de tendances très nettes sur base d'une étude mondiale. "Dans un contexte de pénurie de talents et d'incertitude, le marché du travail est en pleine transformation sous l'impulsion de la démographie, de l'évolution des attentes individuelles, de l'adoption des technologies et des facteurs concurrentiels", explique Sébastien Delfosse, managing director de ManpowerGroup BeLux. De quoi parle-t-on? Outre les problématiques de bien-être au travail, l'étude s'attarde sur les attentes différentes des diverses générations, auxquelles il faut répondre dans une optique de recrutement mais aussi de rétention. Avec la pénurie de main-d'oeuvre et de talents, Manpower estime qu'il faut briser le plafond de papier et ne plus considérer les diplômes comme la seule norme. Il est question aussi de se tourner vers les travailleurs plus âgés pour augmenter la participation. Le prestataire de services RH souligne aussi l'obsolescence probable de la semaine de cinq jours. Dans son étude, 40% des personnes interrogées sont prêtes à échanger 5% de leur salaire contre une semaine de quatre jours. La formation et le développement des talents semblent par ailleurs devenus essentiels puisque la moitié de tous les employés seraient à requalifier, à des degrés divers, d'ici à 2025. Enfin, des technologies de pointe sont essentielles pour attirer un talent qui ne connaît plus de frontière.