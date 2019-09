Michiel Witteveen veut faire entrer en bourse la chaîne de magasins Blokker, qu'il a récemment acquise, d'ici trois ans. Ses principaux actionnaires ne devront pas être des fonds de pension ou de gros investisseurs mais bien des clients qui économisent des timbres. "Chaque carte d'épargne complète rapporte une action. C'est ainsi que je redonne Blokker aux Néerlandais", explique-t-il ainsi vendredi dans le journal Het Financieele Dagblad.

Selon le journal économique, il est étonnant que Michiel Witteveen parle ouvertement d'une introduction en bourse, alors que la chaîne néerlandaise a subi de lourdes pertes ces dernières années. Il n'est propriétaire de Blokker que depuis quatre mois et depuis deux semaines d'Intertoys. Ces deux sociétés relèvent désormais du groupe Witteveens Mirage Retail, tout comme la chaîne de jouets MaxiToys et celle de produits non alimentaires bon marché Big Bazar. Le patron souhaite amener cet empire de magasins à la bourse dans son intégralité. Que Michiel Witteveen réfléchisse déjà à une telle démarche est lié au "sens des responsabilités" et pas à l'argent, assure-t-il.

"La famille Blokker savait: notre vie est limitée, mais pas celle de Blokker. Cela me concerne aussi. Dans trois ans, j'aurai 68 ans. Alors, vous devez bien réfléchir à l'avenir." L'image de l'enseigne, également présente en Belgique, explique le rôle important que le patron souhaite donner aux clients. "Quand j'ai acheté Blokker, j'ai toujours entendu dire que 'Blokker nous appartient à tous'. C'est ainsi que j'ai proposé un nouveau système de timbres, dans lequel chaque carte d'épargne complète donne droit à une action."