Le nouveau patron de Saint-Feuillien donne le ton avec un spiritueux et 2 nouvelles bières

Arrivé il y a un an à la tête de la brasserie familiale de Saint-Feuillien, le directeur général Edwin Dedoncker ne lésine pas sur les innovations. En cette fin d'année, la brasserie du Roeulx (Hainaut) lance ainsi un spiritueux et deux nouvelles bières. Et elle ne devrait pas en rester là...

Illustration © belgaimage