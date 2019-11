Jean-Paul Van Avermaet, qui vient d'être nommé CEO de bpost, prendra ses fonctions à une date qui n'est pas encore connue mais au plus tard le 26 février prochain, date de la fin du contrat du CEO actuel, Koen Van Gerven, a indiqué mercredi le président du conseil d'administration du groupe bpost, François Cornelis.

Jean-Paul Van Avermaet, actuellement Managing Director de l'entreprise G4S en Belgique et au Luxembourg, a été désigné CEO par le conseil d'administration de bpost sur proposition de son comité de rémunération. La recherche a été confiée à un cabinet extérieur "sans aucune restrictiction linguistique ou de nationalité", a expliqué François Cornelis depuis le centre de tri de l'entreprise à Neder-Over-Heembeek.

Le président du conseil d'administration a refusé de dévoiler les noms des autres candidats au poste, mais a souligné que M. Van Avermaet avait fait l'objet d'une recommandation "unanime" du comité de rémunération. Il sera lié par un contrat identique à celui de Koen Van Gerven, l'actuel CEO, qui avait fait part de son souhait de ne pas solliciter de nouveau mandat.

"Dans un monde en cours de numérisation comptant de nombreux autres défis sociétaux, nous ne pouvons réussir qu'en investissant toute notre énergie dans un service client qualitatif, dans des collaborateurs engagés et responsabilisés, et des résultats financiers sains", a ensuite déclaré M. Van Avermaet. "C'est pourquoi nous continuerons à transformer l'entreprise en nous appuyant plus avant sur une culture de l'innovation et de l'agilité afin de relever les défis à venir. Le groupe bpost a un rôle sociétal important à jouer et se doit d'être proche de ses parties prenantes", a-t-il ajouté, citant notamment les "partenaires sociaux".