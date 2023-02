Le nouveau X1 grandit de partout, devenant sensiblement plus long, plus large et plus haut que son devancier.

Il se fait aussi plus costaud, avec sa calandre imposante, ses flancs musclés et ses poignées de portes encastrées. Ambiance cossue à bord également, où l'on trouve un mobilier bien fini et moderne. Les cadrans cèdent la place à une instrumentation digitale et les boutons de commandes classiques ont disparu: toutes les fonctions (y compris la climatisation) se pilotent désormais via les menus de l'écran central, ce qui n'est pas toujours idéal en conduisant... Heureusement, la commande vocale est très efficace.

On apprécie la banquette arrière coulissante et inclinable (indisponible sur les versions hybrides et l'électrique), de même que le coffre généreux. Toujours construit sur une base de traction et disponible aussi avec une transmission intégrale, ce X1 carbure à toutes les sauces: essence (de 136 à 204 ch), diesel (de 136 à 197 ch), hybride plug-in (245 ou 326 ch, avec autonomie électrique de 80 kilomètres) ou même tout électrique (313 ch, autonomie officielle de plus de 400 kilomètres). Tous les moteurs (sauf l'électrique pur) sont associés d'office à une boîte robotisée à sept vitesses, moins douce que la boîte automatique à huit vitesses des plus grandes BMW. Nous avons testé le plus puissant des blocs à essence, qui présente un très bon rapport performances/consommation. La transmission intégrale offre une excellente adhérence et la tenue de route est efficace, mais pas particulièrement joueuse.

Le X1 se distingue davantage par son confort et son insonorisation. Un petit SUV qui a plus que jamais tout d'un grand et pourrait même piquer quelques clients à son frère aîné, le X3, qui n'est pas plus pratique ni vraiment plus chic, mais nettement plus cher et... plus âgé (déjà cinq ans au compteur). Le X3 garde cependant pour lui des moteurs haut de gamme plus nobles (six cylindres) et une meilleure boîte huit vitesses.

XDrive23i Quatre cylindres en ligne turbo essence avec micro-hybridation 48 V ; 1.998 cm3 ; 218 ch (160 kW)/ 360 Nm ; boîte sept robotisée à double embrayage ; longueur: 4,50 m ; coffre: de 500 à 1.545 litres ; poids: 1.655 kg Performances Vitesse maxi: 233 km/h ; 0-100 km/h en 7,1 s ; consommation de l'essai: 7,5 l/100 km ; rejets CO2: 146-163 g/km (WLTP) Prix 47.900 euros ; déductibilité fiscale: de 50 à 51% + Insonorisation, confort et aspects pratiques (habitabilité-modularité), qualité perçue, disponible en hybride et électrique - Prix élevé et options nombreuses, ergonomie du "tout à l'écran", pas de banquette coulissante dans les hybrides et électriques

